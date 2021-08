Bergwanderin verunglückt am Watzmann tödlich

Nachrichtenarchiv - 07.08.2021 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berchtesgaden: Am Watzmann ist eine Bergwanderin ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war die 39-Jährige an der Wetterstation vom Weg abgekommen und dann gut 200 Meter tief in die Ostwand gestürzt. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Frau, die am Königssee lebte, war anscheinend allein unterwegs. Zeugen hatten den Unfall gemeldet. Die Leiche wurde mit einem Hubschrauber ausgeflogen. Die vier Einsatzkräfte mussten aber wegen heftiger Winde zunächst über die Südspitze absteigen, bevor sie der Helikopter aufnehmen konnte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.08.2021 22:45 Uhr