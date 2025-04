Bergwanderer im Höllental tödlich verunglückt

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Student aus Kanada vorgestern alleine auf den Weg in der Nähe der Zugspitze gemacht und kehrte bis Mitternacht nicht in seine Unterkunft zurück. Die Vermieterin alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte fanden den Mann schließlich leblos im Höllental in steilem und schneebedecktem Gelände.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2025 18:00 Uhr