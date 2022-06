Bergungsarbeiten nach Zugunglück werden fortgesetzt

Nachrichtenarchiv - 06.06.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Drei Tage nach dem Zugunglück in Burgrain versuchen Experten auch heute, Hinweise auf die Ursache zu finden. So soll der zweite der drei entgleisten Waggons abtransportiert und anschließend untersucht werden. Die ganze Nacht über wurde das Gelände streng bewacht, um Unbefugte fernzuhalten. Die Ermittlungen führt eine Sonderkommission unter Leitung der Münchner Staatsanwaltschaft. Inzwischen gibt es keine vermissten Zug-Insassen mehr. Fünf Menschen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen, vier Frauen und ein Jugendlicher. Die Aufräumarbeiten wirken sich weiterhin stark auf den überregionalen Verkehr aus. So ist die A 95 in Richtung Süden weiterhin gesperrt, es gibt eine Umleitung. Die Zufahrt zu den Passionsspielen im nahe gelegenen Oberammergau sei weiterhin möglich, hieß es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2022 08:00 Uhr