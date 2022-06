Bergungsarbeiten nach Zugunglück dauern mindestens noch einen Tag

Reiter des Kötztinger Pfingstritts sind zurück

Bad Kötzting: In der Oberpfälzer Gemeinde haben hunderte Reiter am traditionellen Pfingstritt teilgenommen. In Tracht und auf geschmückten Pferden zogen sie am Morgen in Bad Kötzting los. Ziel war die sieben Kilometer entfernte Nikolauskirche in Steinbühl. Nach einer Messe und einer Rast kehrten die etwa 800 Reiter zurück. Der Kötztinger Pfingstritt zählt zu den größten Reiterprozessionen Europas. Seit 2015 gilt er als immaterielles Kulturerbe in Bayern.

