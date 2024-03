Bergung von Unglücksbus nahe Leipzig ist angelaufen

Leipzig: Nach dem schweren Busunglück auf der A9 laufen die Bergungsarbeiten. Ein Bergekran sei vor Ort, teilte die Polizei am Abend mit. Die Autobahn in Richtung München bleibe gesperrt - wie lange noch, ist unklar. Am Vormittag war ein Fernbus bei Leipzig von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Fünf Menschen starben, mehr als 20 wurden verletzt. Der Doppeldecker des Anbieters Flixbus war von Berlin unterwegs nach Zürich. Das Unglück passierte auf gerader und trockener Fahrbahn. Warum, wird jetzt ermittelt. Flixbus teilte mit, der Fahrer habe die Lenk- und Ruhezeiten eingehalten. Bundesverkehrsminister Wissing, Sachsens Ministerpräsident Kretschmer und weitere Politiker reagierten bestürzt auf das Unglück. Sie sprachen den Hinterbliebenen der Opfer ihr Mitgefühl aus, wünschten den Verletzten eine schnelle Genesung und lobten die Einsatzkräfte vor Ort.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 21:45 Uhr