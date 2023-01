Bergung in Dnipro eingestellt - 45 Tote

Kurzmeldung ein/ausklappen Weitere Klima-Proteste nach Räumung von Lützerath

Erkelenz: Nach der Räumung von Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier hat es heute neue Proteste gegeben. Dabei kam es in der Nähe des Tagebaus Garzweiler wieder zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Beamten setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein, weil sich Demonstranten in Richtung der Abbruchkante des Tagebaus und zum abgeriegelten Dorf aufmachten. Am Mittag gab es außerdem eine Aktion am Eingang des nordrhein-westfälischen Innenministeriums in Düsseldorf, einige Aktivisten klebten sich dort fest. Schon am Vormittag hatten rund 100 Menschen einen Förderbagger in einem weiteren Braunkohletagebau besetzt, andere blockierten die Versorgungsgleise eines Kraftwerks.

