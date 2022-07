Bergung der Toten an Marmolata kann dauern

Das Wetter: Teils sonnig, im Süden Schauer

Das Wetter in Bayern: Im Norden meist freundlich; im Süden wechselhaft, örtlich Schauer und Gewitter. Höchstwerte 23 bis 28 Grad. In der Nacht regnet es im Süden, Abkühlung bis auf 14 Grad. Morgen im Bayerischen Wald und an den Alpen Schauer und Gewitter, sonst meist sonnig. Am Mittwoch bayernweit Sonne. Am Donnerstag Sonne, Wolken und Schauer. Tageshöchstwerte 21 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2022 17:00 Uhr