Bergung der S-Bahnen nach Zugunglück in Schäftlarn abgeschlossen

EU und Afrikanische Union beenden zweitägigen Gipfel

Brüssel: Die Staats- und Regierungschefs der EU und der Afrikanischen Union haben ihren zweitägigen Gipfel beendet. Bis 2030 will die EU 150 Milliarden Euro aus öffentlichen und privaten Mitteln in gemeinsame Projekte investieren. Bundeskanzler Scholz sprach sich dafür aus, vor allem bei der Produktion von Corona-Impfstoffen enger zusammenzuarbeiten. Er verteidigte in diesem Zuge, dass die Patente dafür nicht freigegeben werden sollen. Fortschritte ließen sich ohne Schutz der Rechte an geistigem Eigentum nicht realisieren, so seine Begründung. Stattdessen gehe es darum, vor Ort Produktionsmöglichkeiten zu schaffen, so Scholz. Neben der Pandemiebekämpfung wurde auf dem EU-Afrika-Gipfel auch eine engere Zusammenarbeit beim Klimaschutz beschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2022 20:00 Uhr