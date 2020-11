Bergsteigerin im Allgäu tödlich verunglückt

Das Wetter: örtlich Regen. nachts bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht bewölkt, örtlich etwas Regen. Tiefstwerte 7 bis 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen weiterhin bewölkt, nur in Alpennähe etwas freundlicher. Am Mittwoch nach Frühnebel viel Sonne. Am Donnerstag zunehmend regnerisch. Höchstwerte 8 bis 15 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2020 17:00 Uhr