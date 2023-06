Bergsteiger verunglückt am Falkenstein bei Inzell

Kurzmeldung ein/ausklappen Deutschland stationiert 4000 Soldaten dauerhaft in Litauen

Vilnius: Deutschland will rund 4.000 Bundeswehr-Soldaten zusätzlich dauerhaft nach Litauen schicken. Damit soll die Ostflanke der Nato gestärkt werden. Voraussetzung sei, dass die notwendige Infrastruktur geschaffen werde, um die Soldaten unterzubringen, sagte Verteidigungsminister Pistorius bei einem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Bereits vor einem Jahr hatte die Bundesregierung zugesagt, eine Kampftruppen-Brigade für die Verteidigung Litauens bereitzuhalten. Bisher war aber strittig, ob die Soldaten dauerhaft in dem Land stationiert werden sollen. Jetzt ist klar, dass die Bundesregierung ihre bisherige Zurückhaltung aufgibt. Derzeit ist die Bundeswehr mit mehreren Hundert Soldaten in Litauen präsent. Dort führt sie einen Nato-Gefechtsverband. Vor dem Hintergrund des gescheiterten Aufstands der russischen Söldnertruppe Wagner verlangt Litauen, dass die Nato am Ostrand des Bündnisgebiets präsenter ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.06.2023 13:45 Uhr