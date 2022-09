Bergsteiger im Allgäu verunglückt tödlich

Nachrichtenarchiv - 25.09.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Hindelang: In den Allgäuer Alpen ist gestern ein Bergsteiger bei einem Kletterausflug tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte stürzte der 63-jährige, der allein unterwegs war, etwa 75 Meter in die Tiefe. Vermutlich hatte der Mann den Einstieg eines Klettersteigs bei Oberjoch verpasst und eine Passage gequert, an der keine Sicherungsseile angebracht waren. Ein zufällig anwesender Arzt wurde durch einen Bergführer abgeseilt, konnte jedoch nur noch den Tod des Verunglückten feststellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.09.2022 17:00 Uhr