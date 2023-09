Bergkarabachs nicht anerkannte Regierung löst sich auf

Stepanakert: Im Konflikt um die armenische Region Bergkarabach in Aserbaidschan hat die dortige Verwaltung ihre Selbstauflösung angekündigt. Die selbsterklärte Regierung von Bergkarabach teilte mit, ihre international nicht anerkannte Republik werde vom 1. Januar 2024 an nicht mehr existieren. Der Selbstauflösung war ein eintägiger Krieg in der seit Jahrzehnten umkämpften Enklave der armenischen Minderheit vorausgegangen. Aserbaidschanische Truppen hatten Bergkarabach intensiv beschossen, russische Friedenstruppen zum Schutz der armenischen Minderheit in dem Gebiet griffen nicht ein. Die Angriffe endeten mit der Kapitulation der separatistischen Kräfte von Bergkarabach nach nur 24 Stunden. Seitdem sind zehntausende Menschen armenischer Abstammung aus Bergkarabach ins benachbarte Armenien geflohen.

