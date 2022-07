Bergader ruft Bavaria blu Der Würzige zurück

Waging am See: Die Bergader Privatkäserei ruft ihren Weichkäse "Bavaria blu Der Würzige" zurück. Wie das Unternehmen mitteilte handelt es sich um Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29. August. Sie wurden nur in Bayern verkauft, und zwar in den Filialen der Discounter Lidl, Netto, Norma, Penny und in einigen Märkten von Aldi. Grund sind Listerien, die bei internen Routinekontrollen gefunden wurden. Listerien können schwere Magen- und Darmerkrankungen auslösen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.07.2022 03:00 Uhr