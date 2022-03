Bereits fast 38.000 Flüchtlinge aus Ukraine in Deutschland angekommen

Internationale Krisendiplomatie wird fortgesetzt

Berlin: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft sich zur Stunde mit Bundeskanzler Scholz. Der Fokus des eigentlichen Routinetermins soll dabei auf der russischen Invasion in der Ukraine liegen. Scholz und von der Leyen wollen vor diesem Hintergrund über aktuelle europapolitische Themen beraten. Derweil laufen die internationalen Bemühungen, eine diplomatische Lösung für den Ukraine-Krieg zu finden, wieder auf Hochtouren. So hat der türkische Präsident Erdogan einer russischen Nachrichtenagentur zufolge mit seinem russischen Amtskollegen Putin per Telefon über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Der israelische Premierminister Bennett sprach unterdessen am Morgen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Gestern war Bennett für einen Vermittlungsversuch in Moskau und anschließend bei Bundeskanzler Scholz in Berlin. Ergebnisse der Krisendiplomatie wurden bislang nicht bekannt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2022 13:00 Uhr