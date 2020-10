Berchtesgadener Landrat nennt Lockdown einschneidend und nötig

Nachrichtenarchiv - 20.10.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Reichenhall: Landrat Kern hat den anstehenden Lockdown im Kreis Berchtesgadener Land als extrem einschneidenden, aber nötigen Schritt bezeichnet. Im BR-Interview sagte Kern in der Früh, das Wichtigste sei jetzt, die Gesundheit in den Vordergrund zu stellen. Man merke ganz klar, dass die Zahlen im Klinikum von Bad Reichenhall steigen. An der Kapazitätsgrenze sei das Krankenhaus aber noch nicht. Die Einschränkungen seien außerdem nötig, um spätestens nach den Herbstferien wieder einigermaßen normale Umstände an den Schulen zu haben, betonte der Landrat. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Berchtesgadener Land aktuell bei 236. Weil die Infektionszahlen zuletzt sprunghaft gestiegen sind, gilt ab 14 Uhr ein faktischer Lockdown im gesamten Landkreis.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2020 10:00 Uhr