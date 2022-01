Berchtesgadener Land und Starnberg untersagen "Spaziergänge"

Das Wetter in Bayern: verbreitet sonnig bei 2 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Auflösung der letzten Hochnebelfelder - sonst verbreitet sonnig bei Höchstwerten zwischen 2 und 8 Grad. In der Nacht in Alpennähe und Schwaben meist klar, sonst zunehmend bewölkt, aber meist trocken. Tiefstwerte 0 bis -6 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Sonntag in Alpennähe sonnig, sonst oft trüb oder bewölkt. Am Montag mehr Wolken, besonders im östlichen Mittelgebirgsraum vereinzelt Schnee oder Regen, weiterhin recht kalt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.01.2022 14:45 Uhr