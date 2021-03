Berchtesgadener Land und Main-Spessart lockern Maßnahmen

Im Suezkanal festsitzende "Ever Given" schwimmt wieder

Kairo: Das im Suezkanal havarierte Containerschiff "Ever Given" konnte in Bewegung gebracht werden. Mit Hilfe von Schleppern und Baggern, die Sand unter dem Bug abtrugen, befindet sich das Schiff nach offiziellen Angaben jetzt im schwimmenden Zustand. Satellitendaten von Web-Anbietern zeigten, wie sich der Bug des Frachters vom Ufer gelöst hat. Wann die "Ever Given" mit 20-tausend Containern an Bord wieder voll manövrierfähig ist, ist noch unklar. Der Frachter war am Dienstag im Suezkanal auf Grund gelaufen. Seitdem stauten sich dort etwa 370 Containerschiffe und Tanker.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 09:00 Uhr