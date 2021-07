Berchtesgadener Land ruft Katastrophenfall aus

Nachrichtenarchiv - 18.07.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berchtesgaden: Wegen Hochwassers hat der Kreis Berchtesgadener Land den Katastrophenfall ausgerufen. Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Traunstein bezeichnete die Lage als dramatisch. Betroffen seien vor allem die Orte Berchtesgaden und Bischofswiesen. Dort schieße das Wasser aus den Bergen. Wegen abrutschender Hänge seien schon einzelne Häuser geräumt worden. Zwei Menschen sind im Katastrophengebiet gestorben. Laut Landratsamt ist aber noch unklar, ob deren Tod in Zusammenhang mit dem Hochwasser stehe. In Hallein im Salzburger Land wurden Teile der Innenstadt überschwemmt. Auf Videos ist zu sehen, wie Autos in Hallein von Wassermassen mitgerissen werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.07.2021 01:00 Uhr