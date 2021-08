Berchtesgadener Land lockert die Corona-Beschränkungen

Seehofer bedankt sich bei deutschen Olympia-Athleten

Berlin: Bundesinnminister Seehofer hat sich bei den deutschen Olympia-Athleten für ihre Leistungen in Tokio bedankt. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur schrieb er, dass die Medaillen-Bilanz ein Ansporn sei, die Reform des Leistungssports voranzutreiben. Man sei auf dem richtigen Weg und er sei sich sicher, dass der deutsche Sport seine Potenziale in Zukunft wieder voll ausschöpfen werde, so Seehofer, dessen Ministerium auch für Sport zuständig ist. Das deutsche Team hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio insgesamt 37 Medaillen geholt, das ist das schlechteste Ergebnis seit der Wiedervereinigung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.08.2021 23:45 Uhr