Berchtesgadener Gastwirte und eine Schülerin klagen gegen Lockdown

Bad Reichenhall: Wegen der strengen Corona-Maßnahmen im stark betroffenen Landkreis Berchtesgadener Land sind beim Verwaltungsgericht München mehrere Klagen und Eilanträge eingegangen, etwa von Gastronomiebetrieben. Außerdem will eine Schülerin aus Berchtesgaden erreichen, dass sie ihr Gymnasium in Traunstein wieder besuchen kann. Wie das Landratsamt Berchtesgadener Land mitteilte, sind die Corona-Infektionen weiter gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile bei 293. - Seit Mittwoch gilt eine Allgemeinverfügung, die strenge Einschränkungen vorsieht. So ist das Verlassen der eigenen Wohnung vorerst nur noch aus triftigem Grund erlaubt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 07:00 Uhr