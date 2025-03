Beratungen zwischen Union und SPD über Schuldenpaket beendet

Die Beratungen zwischen den Spitzen von Union und SPD mit den Grünen über das Schuldenpaket sind beendet: Rund anderthalb Stunden saßen die Teilnehmer am späten Abend zusammen. Was herauskam, ist nicht bekannt. Die Grünen wollen dem Schuldenpaket von Union und SPD bisher nicht zustimmen. Das wäre allerdings nötig, um es durch den Bundestag zu bekommen. Die Grünen wollen sicherstellen, dass nicht nur die Bundeswehr von zusätzlichen Verteidigungsausgaben profitiert, sondern etwa auch der Schutz kritischer Infrastruktur. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion, Frei, sah am späten Abend in der ARD dennoch die Möglichkeit einer Einigung mit den Grünen. Wörtlich sagte er: "Uns ist bewusst, dass wir uns aufeinander zubewegen müssen."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2025 00:00 Uhr