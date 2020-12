Beratungen über striktere Corona-Maßnahmen zu erwarten

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder werden wohl noch diese Woche über weitere Corona-Beschränkungen beraten. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat dem RBB gesagt, wahrscheinlich werde es übermorgen eine digitale Besprechung geben. Die Infektionszahlen seien weiter stabil hoch, so Woidke. Grundsätzlich seien die vorliegenden Maßnahmen zwar ausreichend - nur regional müsse nachjustiert werden. Ähnlich sieht das sein Kollege Müller, der Regierende Bürgermeister von Berlin. - In Bayern sollen ab morgen striktere Corona-Regeln gelten; heute entscheidet der Landtag über die Pläne, die Ministerpräsident Söder bereits am Sonntag nach einer Kabinettssitzung präsentiert hat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 11:00 Uhr