Beratungen im Koalitionsausschuss stehen offenbar vor Abschluss

US-Verteidigungsminister Esper gegen Militäreinsatz bei Protesten

Washington: US-Verteidigungsminister Esper hat sich gegen einen Einsatz des Militärs bei den aktuellen Protesten im Land ausgesprochen. Berufssoldaten sollten im Inland nur letztes Mittel in den dringlichsten und äußersten Situationen sein - und in einer solchen befinde man sich derzeit nicht, sagte Esper. Er distanzierte sich damit von einer Drohung von US-Präsident Trump. Der hatte davon gesprochen, dass das Militär die Ausschreitungen am Rande der Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus niederschlagen könnte. Der US-Verteidigungsminister hingegen betonte: Um die Polizei vor Ort zu unterstützen, sei die Nationalgarde am besten geeignet. Die Reservistentruppe ist bereits in mehreren US-Städten im Einsatz.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.06.2020 18:15 Uhr