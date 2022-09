Beratungen im Kanzleramt über Entlastungspaket könnten länger dauern

Ukrainisches AKW Saporischschja ist erneut vom Netz genommen

Saporischschja: Das umkämpfte Atomkraftwerk in der ukrainischen Stadt ist am Morgen vom Netz genommen worden. Die von Russland eingesetzte Verwaltung teilte mit, auf dem Kraftwerksgelände seien mehrere Geschosse eingeschlagen und eine wichtige Stromleitung zerstört worden. Notstromaggregate übernahmen demnach die Energieversorgung. Das Atomkraftwerk ist seit mehr als sechs Monaten von Russland besetzt. In letzter Zeit nehmen die Kämpfe um das AKW herum zu. Es wurde schon mehrmals getroffen. Die Ukraine und Russland geben sich gegenseitig die Schuld dafür. Der türkische Präsident Erdogan bot sich heute in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin als Vermittler an. Seit Donnerstag sind Inspektoren der internationalen Atomenergiebehörde IAEA in der Anlage, zwei von ihnen sollen dauerhaft dortbleiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2022 15:00 Uhr