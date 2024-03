Beratungen der Ukraine-Kontaktgruppe begonnen

Ramstein: Verteidigungsminister und hochrangige Militärs westlicher Länder sind auf der US-Luftwaffen-Basis in Rheinland-Pfalz zusammengekommen, um über weitere Ukraine-Hilfen zu beraten. Zu dem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe eingeladen hat US-Verteidigungsminister Austin. Er sagte zum Auftakt der Beratungen, die freie Welt werde die Ukraine nicht scheitern lassen. Es müsse alles dafür getan werden, dass Russlands Präsident Putin mit seinem Angriffskrieg keinen Erfolg habe. Bei dem Treffen dürfte vor allem die Beschaffung von mehr Munition im Mittelpunkt stehen. Die ukrainischen Streitkräfte klagen schon länger über einen massiven Mangel. Verteidigungsminister Pistorius sagte bei seiner Ankunft in Ramstein, in diesem Zusammenhang gebe es Fortschritte. Dem Ramstein-Format gehören mehr als 50 westliche Staaten an, die sich offiziell als Kontaktgruppe für die Verteidigung der Ukraine zusammengeschlossen haben. Die Gruppe kam erstmals vor knapp zwei Jahren zusammen.

