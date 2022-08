Beratungen der Gesundheitsminister zu Corona-Regeln dauern an

Nachrichtenarchiv - 09.08.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Gesundheitsminister Lauterbach muss sich der Kritik seiner Länderkollegen stellen. Bei der virtuellen Konferenz der Gesundheitsminister geht es um die Corona-Regeln, die vom Herbst an gelten sollen. Die Beratungen dauern länger als geplant. Lauterbachs Entwurf war vor dem Treffen deutlich kritisiert worden. Er sieht vor, dass in Fernzügen und Flugzeugen eine Maskenpflicht gelten soll, über Vorschriften für andere Innenräume sollen die Länder selbst entscheiden. Für frisch Geimpfte sind Ausnahmen von der Maskenpflicht vorgesehen - das halten über Parteigrenzen hinweg viele Landespolitiker für sachlich fragwürdig und in der Praxis nicht umsetzbar. Unter anderem hatten Bayerns Gesundheitsminister Holetschek und der niedersächsische Ministerpräsident Weil Kritik geübt. Auch einige FDP-Politiker hatten Nachbesserungen verlangt.

