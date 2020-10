BER hat eröffnet

Tausende Menschen auf Anti-Corona-Protesten

Dresden: In mehreren deutschen Städten haben Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Den größten Protest gab es in der sächsischen Landeshauptstadt mit mehreren tausend Teilnehmern. Viele hielten sich nicht an die Abstandsregeln und trugen keine Maske. Auch in Karlsruhe, Darmstadt und Düsseldorf kamen Menschen zusammen, um gegen die Corona-Auflagen zu protestieren. - Ab Montag wird das öffentliche Leben in Deutschland massiv eingeschränkt, um das Virus einzudämmen. Das Robert-Koch-Institut hat heute mit rund 19.000 neuen Fälle innerhalb eines Tages einen neuen Höchststand gemeldet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2020 20:00 Uhr