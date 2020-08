BER-Flughafenbetreiber melden geglückte Brandschutzübung

Nachrichtenarchiv - 27.08.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Betreiber des neuen Hauptstadtflughafens berichten von einer geglückten Brandschutzübung. Die Einsatzkräfte mussten in einem Übungsszenario einen brennenden Zug im Bahnhof löschen. Dabei waren neben der Flughafenfeuerwehr und der Deutschen Bahn 800 freiwillige Komparsen im Einsatz. Wie die Betreibergesellschaft des Flughafens Berlin Brandenburg mitteilte, verlief die Brandschutzübung im Passagierterminal und dem darunterliegenden Bahnhof erfolgreich. Der BER und sein in Deutschland einmaliges Konzept eines unterirdischen Bahnhofs direkt unter dem Terminal seien sicher, hieß es. Der Flughafen sollte bereits vor neun Jahren in Betrieb gehen, nun ist die Eröffnung für Oktober geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2020 00:00 Uhr