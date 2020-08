Beobachtungsflüge wegen Waldbrandgefahr in Bayern werden ausgeweitet

Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Wegen der hohen Waldbrandgefahr in der Oberpfalz weitet die Bezirksregierung die Beobachtungsflüge aus. Die Flugzeuge starten zwei Mal täglich und kontrollieren die gesamte Region. Im Raum Regensburg gilt momentan die höchste Gefahrenstufe. Ab morgen werden dann auch in Niederbayern die Wälder beobachtet, ab Samstag in Oberfranken. Die Kontrollen sollen erstmal bis Sonntag dauern. Wird aus der Luft ein Feuer entdeckt, alarmiert die Flugzeug-Besatzung die Feuerwehr und lotst sie zur Brandstelle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2020 12:00 Uhr