Bentele hält Aus für Defizit-Kliniken auf dem Land für unvermeidbar

Berlin: Der Sozialverband VdK hält die Schließung unprofitabler Kliniken im ländlichen Raum für unvermeidbar. Präsidentin Bentele hat in einem Zeitungsinterview gesagt, das eingesparte Geld sei besser angelegt, wenn man es in Krankenhäuser mit besonderen Kompetenzen steckt. Für kleinere Standorte reiche manchmal eine Notfallversorgung. Bentele stellt sich damit gegen andere Verbände wie die Caritas und unterstützt stattdessen Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Er plant mit einer Reform, auf dem Land mehr auf die medizinische Grundversorgung zu setzen und anspruchsvollere medizinische Behandlungen an große Krankenhäuser in den Städten zu delegieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 14:00 Uhr