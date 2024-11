Benner fordert Lohnverzicht bei VW-Management

Berlin: IG-Metall-Chefin Benner hat den Volkswagen-Vorstand zu einem Lohnverzicht aufgefordert. Den "Funke-Zeitungen" sagte sie, wenn die Führung des Konzerns Kürzungen durchsetzen wolle, könne sie doch mit gutem Beispiel vorangehen. Als Beispiel nannte sie Vorstandschef Blume, der nach Benners Worten als bestbezahlter Dax-Manager gilt. Abgesehen von VW kämpft die IG Metall auch für einen neuen Tarifabschluss für die Branche. Die Bezirke Bayern und Küste verhandeln ab heute in Runde vier über einen Pilotabschluss in der Metall- und Elektroindustrie. Die Gewerkschaft hat die Beschäftigten in fast 120 Betrieben im Freistaat zu Warnstreiks aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2024 09:00 Uhr