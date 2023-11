Benkos Signa-Holding muss sich über Insolvenz sanieren

Wien: Das wochenlange Ringen um eine Rettung des Immobilien-Imperiums von Rene Benko vor der Insolvenz ist vergebens gewesen: Die Innsbrucker Signa Holding des österreichischen Investors hat ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Ziel sei eine geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs und die nachhaltige Restrukturierung des Unternehmens. Das Handelsgericht in Wien gab dem Antrag statt. Nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei ÖVC auf Basis des Insolvenzantrags belaufen sich die Verbindlichkeiten der Signa Holding GmbH auf 5 Milliarden Euro. Auf der Habenseite stehen nur 2,77 Milliarden Euro. Welche Auswirkungen das Verfahren für die verbliebenen Warenhäuser wie Galeria Karstadt Kaufhof in Deutschland hat, ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 22:00 Uhr