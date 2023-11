Benko zieht sich aus Führung der Signa-Gruppe zurück

Wien: Der österreichische Unternehmensgründer René Benko zieht sich aus der Führung der angeschlagenen Signa-Gruppe zurück. Wie das Unternehmen bekanntgab, tritt der Milliardär als Vorsitzender des Beirates der Signa Holding GmbH zurück. Der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz übernimmt demnach das Ruder. Er soll nun die gesamte Signa-Gruppe mit mehr als 1.000 Einzelunternehmen neu organisieren. Die Familie Benko Privatstiftung bleibe weiterhin größter Gesellschafter. Benko selbst nannte den Schritt die beste Lösung für das Unternehmen, seine Partner, Investoren sowie die Mitarbeiter. Zuletzt ist auch in Deutschland die Unruhe gewachsen - etwa nach dem Baustopp des prestigeträchtigen Elbtowers in Hamburg. Nach ORF-Informationen mittlerweile aber auch Signa-Bauprojekte in anderen Städten - etwa in München- auf der Kippe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 14:00 Uhr