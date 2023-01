Benedikt XVI. wird im Petersdom beigesetzt

Nachrichtenarchiv - 05.01.2023 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Papst Franziskus hat auf dem Petersplatz in Rom das Requiem für seinen verstorbenen Amtsvorgänger Benedikt XVI. gefeiert. Aus Benedikts Heimat Bayern waren neben der offiziellen Delegation um Ministerpräsident Söder rund 200 Gebirgsschützen, Studentenverbindungen und freiwillige Feuerwehren angereist. Nun wird Benedikt in den Grotten unter dem Petersdom beigesetzt. Dieser letzte Teil der Trauerfeierlichkeiten findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zu Ehren des früheren Papstes läuteten bundesweit in vielen katholischen Kirchen die Glocken. Benedikt war am Samstag im Alter von 95 Jahren gestorben. Er war von 2005 bis zu seinem freiwilligen Rücktritt 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.01.2023 11:15 Uhr