Benedikt XVI ist laut Papst Franziskus "sehr krank"

Sternsinger ziehen ab heute durch Bayern

Bad Tölz: In großen Teilen Bayerns sind ab heute wieder Sternsinger unterwegs. Im Erzbistum München und Freising feiern die Kinder einen Gottesdienst in Bad Tölz und ziehen dann in festlichen Gewändern durch die Innenstadt. Die Aussendungsfeier des Bistums Regensburg ist in Bodenmais - dort werden rund 500 Buben und Mädchen erwartet. Auch im Bistum Passau geht es heute los. Andere Bistümer wie etwa Augsburg und Bamberg feiern ihre Aussendungsgottesdienste in den kommenden Tagen. Bis zum 6. Januar ziehen die Sternsinger dann in ganz Bayern als heilige drei Könige verkleidet von Haus zu Haus, schreiben mit Kreide einen Segen an die Haustüren und sammeln Spenden. Die aktuelle Aktion steht unter dem Leitwort „Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit“. Vor einem Jahr kamen so bundesweit mehr als 38 Millionen Euro zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2022 09:00 Uhr