Benedikt XVI. besucht Familiengrab und sein früheres Haus

Tönnies entschuldigt sich für Corona-Ausbruch und spricht von existenzieller Krise

Rheda-Wiedenbrück: Die Firma Tönnies hat sich für den Corona-Ausbruch in ihrer Fleischfabrik im Kreis Gütersloh entschuldigt. Auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz sagte Unternehmenschef Clemens Tönnies, man übernehme die volle Verantwortung für den Vorfall. Der Konzern stehe vor einer existenziellen Krise und man tue alles, um das Problem gemeinsam mit den Behörden zu lösen. Zuvor war bekannt geworden, dass sich mehr als 1.000 Mitarbeiter des Betriebs mit dem Virus infiziert haben. Tönnies kündigte an, langfristig die Fleischbranche verändern zu wollen. Es gebe dringenden Handlungsbedarf. Wörtlich sagte er: "Wir werden so nicht weitermachen." Er wolle mit der Politik ins Gespräch kommen, sagte Tönnies. Bundesarbeitsminister Heil hatte als Reaktion auf den Corona-Ausbruch schnelle Schritte zum Schutz der Beschäftigten in der Fleischbranche gefordert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.06.2020 18:45 Uhr