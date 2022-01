Benedikt: "Schock und Scham" nach Missbrauchsgutachten

Nachrichtenarchiv - 20.01.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Der emerierte Papst Benedikt der 16. bedauert den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen in der katholischen Kirche. In einer ersten Reaktion auf das heute vorgestellte Münchner Gutachten brachte der 94-Jährige Schock und Scham zum Ausdruck. Wie sein Privatsekretär Gänswein mitteilte, hatte Benedikt keine Kenntnis über den genauen Inhalt des Gutachtens. Er werde das Papier nun studieren. Benedikt soll als damaliger Münchner Erzbischof in vier Fällen nichts gegen Priester unternommen haben, die des Missbrauchs beschuldigt wurden. Das Gutachten hatte sexuellen Missbrauch seit der Nachkriegszeit untersucht. Insgesamt ergaben sich demnach für das Münchner Erzbistum bei 235 Mitarbeitern der Kirche, größtenteils Priester, Hinweise auf sexuell missbräuchliche Verhaltensweisen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2022 19:00 Uhr