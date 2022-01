Benedikt korrigiert Äußerung zu Missbrauchsgutachten

Nachrichtenarchiv - 24.01.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat seine Stellungnahme zum Münchner Missbrauchsgutachten in einem entscheidenden Punkt revidiert. Entgegen seiner bisherigen Darstellung habe er doch an einer Ordinariatssitzung im Erzbistum München und Freising im Januar 1980 teilgenommen, heißt es in einer Erklärung von Benedikts Privatsekretär Georg Gänswein. In der Sitzung waren Missbrauchsfälle eines Priesters zur Sprache gekommen. Benedikt hatte zunächst erklärt, er sei nicht dabei gewesen. Laut Gänswein ist das nicht in böser Absicht geschehen, sondern ein Versehen gewesen. Benedikt bitte um Entschuldigung für diesen Fehler. - Die katholische Reformbewegung "Maria 2.0" hat Benedikt dazu aufgerufen, seinen päpstlichen Namen abzulegen. Er habe den sexuellen Missbrauch Minderjähriger auf geradezu dreiste Weise verharmlost.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2022 13:00 Uhr