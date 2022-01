Benedikt gibt Falschaussage zu Missbrauchsgutachten zu

Nachrichtenarchiv - 24.01.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Der frühere Papst Benedikt XVI. hat eine Falschaussage eingeräumt. Das geht aus einer Stellungnahme seines Privatsekretärs Gänswein hervor. Entgegen seiner bisherigen Darstellung habe Benedikt doch an der Ordinariatssitzung im Januar 1980 teilgenommen. Allerdings sei in der betreffenden Sitzung nicht über den Einsatz eines wegen sexuellen Missbrauchs auffällig gewordenen Priesters entschieden worden. Vielmehr habe man lediglich der Bitte entsprochen, dem Mann während seiner therapeutischen Behandlung in München Unterkunft zu ermöglichen. Wie es zu dem Versehen kam, will der frühere Papst in einer weiteren Stellungnahme erklären. Ein Gutachten hatte ihm und anderen führenden Kirchenvertretern Fehlverhalten im Umgang mit sexuellem Missbrauch vorgeworfen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.01.2022 11:45 Uhr