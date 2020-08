Bendzko spielt bei wissenschaftlichem Experiment live vor Publikum

Nachrichtenarchiv - 22.08.2020 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Der Popsänger Tim Bendzko hat bei einem wissenschaftlichen Experiment vor Live-Publikum gespielt. 1.400 Freiwillige kamen in die Leipzig Arena und simulierten mehrere Konzertsituationen. Dabei sammelten Mediziner der Uni Halle Daten, um das Corona-Risiko von Großveranstaltungen in Innenräumen einzuschätzen. Alle Besucher erhielten Geräte, die ihre Kontakte aufzeichneten und Laufwege verfolgten. Darüberhinaus wurde die Bewegung von Aerosolen erfasst. Alle Teilnehmer wurden im Vorfeld auf das Coronavirus getestet und trugen in der Halle FFP2-Masken. Ergebnisse der Studie "Restart-19" werden im Herbst erwartet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.08.2020 18:45 Uhr