Ben Schwarz ist neuer Landrat von Roth

Brand in unterfränkischem Industriepark löst Großeinsatz aus

Erlenbach am Main: In Unterfranken hat ein Brand in einem Industriepark einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Eine Maschine hatte am Mittag beim Anfahren Feuer gefangen. Der Brand in der Nähe von Erlenbach am Main breitete sich über die Lüftung aus. 74 Mitarbeiter mussten sich in Sicherheit bringen. Vier von ihnen wurden leicht verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2023 22:00 Uhr