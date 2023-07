"Bemerkenswert aggressive" Stimmung auf Münchner Rap-Festival

Kurzmeldung ein/ausklappen Ukraine will Zusage für NATO-Mitgliedschaft

Kiew: Im Vorfeld des NATO-Gipfels kommende Woche bekräftigt die Ukraine ihren Wunsch nach einer festen Zusage, in das Bündnis aufgenommen zu werden. So sagte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, bei dem Treffen in Vilnius erwarte man eine klare und deutliche Einladung zum Beitritt. Nach seiner Ansicht hätte es die Krim-Annexion, den Krieg im Donbass und den russischen Angriffskrieg nicht gegeben, wenn sein Land 2014 bereits NATO-Mitglied gewesen wäre. Beim Gipfel in Bukarest 2008 hatte sich aber vor allem Deutschland dagegen ausgesprochen. Solch ein Fehler dürfe sich jetzt nicht wiederholen, so Makeiev weiter. In Vilnius beraten die Staats- und Regierungschefs der 31 Mitgliedstaaten des westlichen Bündnisses auch über die weitere militärische Unterstützung für Kiew. Außerdem geht es um den Beitritt Schwedens, der von der Türkei blockiert wird, und die Stärkung der NATO-Ostflanke.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.07.2023 17:30 Uhr