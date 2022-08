Belugawal in der Seine im Nordwesten Frankreichs gesichtet

Lufthansa kehrt in die Gewinnzone zurück

Frankfurt am Main: Trotz anhaltender Streikgefahr und Abfertigungschaos an den Flughäfen ist die Lufthansa in die Gewinnzone zurückgekehrt. Lufthansa Chef Spohr kündigte den ersten operativen Jahresgewinn seit Ausbruch der Corona-Krise an. Das Unternehmen rechnet für das laufende Jahr mit einem Gewinn von mehr als einer halben Milliarde Euro. Im kommenden Jahr will der Konzern laut Spohr 85 bis 90 Prozent des Vorkrisenprogamms anbieten. Es komme vor allem darauf an, den Betrieb zu stabilisieren und für die Kunden verlässlicher zu machen, so Spohr.

