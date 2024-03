Belletristik Preis der Leipziger Buchmesse geht an Barbi Markovic

Leipzig: Der Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse geht an die aus Serbien stammende Autorin Barbi Markovic und ihr Buch "Minihorror". Die 44-jährige Autorin setzte sich mit ihren Horrorgeschichten um das Paar Mini und Miki gegen fünf Mitbewerber durch. Die Jury lobte an ihrem Buch die "witzigen und scheinbar so einfachen Sätze, die die absurde Fallhöhe zwischen Alltag und existenzieller Weltlage ausmessen". Markovic erzähle "hinreißend komisch und bitterernst von unserer Gegenwart". Den Preis für das beste Sachbuch beziehungsweise Essayistik bekam der Kunsthistoriker und Publizist Tom Holert für sein Buch "ca. 1972". In der Kategorie Übersetzung gewann in diesem Jahr Ki-Hyang Lee für ihre Übersetzung des Erzählungsbands "Der Fluch des Hasen" aus dem Koreanischen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2024 18:00 Uhr