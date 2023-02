Belgischer Betreiber nimmt Tihange 2 endgültig vom Netz

Kurzmeldung ein/ausklappen Habeck ist gegen Lieferung von Kampfjets an die Ukraine

Berlin: Vizekanzler Habeck hat sich gegen die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine ausgesprochen. Nach seinem Wissen brauche die Ukraine für die modernen und westlichen Jets die Wartung des Westens, der dann wahrscheinlich einen Schritt zu weit gehen könnte. Zwischen den Kriegspanzern und Kampfjets sei ein Unterschied, so der Grünen-Politiker im ZDF. Zuvor hatte schon Kanzler Scholz dem Wunsch der Ukraine nach Tornados oder Eurofightern eine Absage erteilt. Unterdessen will die Ukraine inmitten des Krieges den geplanten EU-Beitritt vorantreiben. Präsident Selenskyj sagte am Abend, man erwarte sich von einem EU-Ukraine-Gipfel Ende der Woche Neuigkeiten. Kiew arbeite an Reformen und rechne mit Entscheidungen der Partner in der Europäischen Union, die - Zitat - "unserem Fortschritt entsprechen". Wie Ministerpräsident Schmyhal bestätigte, soll der Gipfel am Freitag in Kiew stattfinden. Dieser sei extrem wichtig für die Bewerbung um den EU-Beitritt, so Schmyhal.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.02.2023 01:00 Uhr