Belgische Justiz erlässt vier Haftbefehle in Korruptionsaffäre

Brüssel: In Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal im Europaparlament hat die belgische Justiz Haftbefehl gegen vier Verdächtige erlassen. Wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel mitteilte, werden sie der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche und der Korruption beschuldigt. Offen blieb zunächst, ob auch die festgenommene Parlaments-Vizepräsidentin Kaili dazu gehört. Man werde jetzt keine weiteren Angaben machen, hieß es. Kaili waren bereits zuvor sämtliche Befugnisse entzogen worden. Sie soll von einem arabischen Emirat, vermutlich von Katar, Geld angenommen und möglicherweise Einfluss auf Entscheidungen des Europaparlaments genommen haben.

