Belgier Dylan Teuns gewinnt erste Berg-Etappe der Tour de France

Das Wetter: Am Abend freundlich, in der Nacht vereinzelt Regen, Tiefstwerte 17 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend freundlich, von Südwesten her langsam mehr Wolken. In der Nacht teils klar, in Alpennähe vereinzelt Regen oder Gewitter bei Tiefstwerten von 17 bis 11 Grad. Die Aussichten: Morgen wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, später Schauer und Gewitter. Montag und Dienstag wieder öfter Sonne und nur einzelne Schauer. Am Montag bis 26, am Dienstag bis 30 Grad warm.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2021 17:00 Uhr