Belgien setzt wieder auf Kernenergie

Belgien macht Atomausstieg rückgängig: Das Parlament in Brüssel billigte ein Gesetz, mit dem die Laufzeiten der bestehenden Atomreaktoren verlängert werden sollen. In Belgien sind derzeit vier Meiler in Betrieb - zwei davon rund 50 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Ursprünglich sollten die Anlagen in diesem Jahr abgeschaltet werden. Die Regierung muss nun aber noch einen Vertragspartner finden, der die Atomkraftwerke betreiben will.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2025 21:30 Uhr