Belgien setzt Terrorwarnstufe nach Anschlag herab

Brüssel: Nach dem Attentat auf zwei schwedische Fußballfans ist die Terrorstufe für die belgische Hauptstadt wieder gesenkt worden. Belgiens Premierminister De Croo sagte, man gehe derzeit nicht von einem Terrornetzwerk aus, sondern von einem Einzeltäter. Nach den tödlichen Schüssen gestern Abend war für Brüssel die höchste Terrorstufe ausgerufen worden. Nun gilt wieder die zweithöchste Stufe - so wie für das restliche Belgien. Der mutmaßliche Einzeltäter war heute morgen von der Polizei erschossen worden. Als Motiv für seine Tat kommt den Ermittlern zufolge auch ein radikal islamistischer Hintergrund in Frage. Inzwischen ist auch bekannt geworden, dass der 45-jährige Tunesier vor 10 Jahren in Schweden eine Haftstrafe verbüsste.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 22:00 Uhr