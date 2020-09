Belgien hat 16 Monaten nach der Wahl eine Regierungskoalition

Oppositionsparteien unzufrieden mit Corona-Strategie der Bundesregierung

Berlin: In der Generaldebatte des Bundestags haben die Oppositionsparteien die Corona-Maßnahmen der Regierung kritisiert. Grünen-Fraktions-Chef Hofreiter forderte eine Test-Strategie für Menschen in Pflegeeinrichtungen sowie einen transparenteren Umgang mit dem Infektionsgeschehen an den Schulen. Auch für den Fraktionsvorsitzenden der Linken, Bartsch, gehen die aktuellen Bestimmungen nicht weit genug. Er forderte eine Vermögensabgabe, um die Folgen der Pandemie bewältigen zu können. Kanzlerin Merkel hatte sich zuvor in einem emotionalen Appell an die Bevölkerung gewandt. Die steigenden Infektionszahlen zeigten, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei sei. Doch Deutschland könne - so Merkel wörtlich - "durch diese historische Herausforderung als Gemeinschaft wachsen".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2020 14:00 Uhr